Roland Garros 2023 | Djokovic-Ruud finale singolare maschile

(Di venerdì 9 giugno 2023) Novak Djokovic in finale al Roland Garros 2023. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semifinale sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, per 6-1, 5-7, 6-1, 6-1. L'iberico, dopo aver pareggiato i conti aggiudicandosi il secondo parziale, finisce la benzina: dopo 2h30' i crampi al polpaccio destro lo condizionano e Djokovic ha la strada spianata verso la vittoria. Il sipario cala dopo 3h15' di gioco. Il fuoriclasse di Belgrado, alla settima finale parigina, affronterà il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 4, che nella seconda semifinale batte il tedesco Alex Zverev, numero 22 del tabellone, per 6-3, 6-4, 6-0.

I crampi spezzano il sogno parigino di Carlos Alcaraz. Si è concluso nel peggiore dei modi il cammino al Roland Garros del n. 1 al mondo, battuto sia da Novak Djokovic che dal problema fisico accusato all'inizio del terzo set: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 il punteggio in favore del serbo.

Casper Ruud è di nuovo in finale al Roland Garros. Il tennista norvegese si guadagna il diritto di giocarsi per la terza volta nell'ultimo atto un titolo dello Slam. Sarà Casper Ruud ad affrontare Novak Djokovic nella sua settima finale a Parigi, la 34ma in carriera in uno Slam. Il n.4 norvegese ha sconfitto in semifinale il tedesco n.22 Alexander Zverev in tre set.