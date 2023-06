Roland Garros 2023 | Djokovic | “Mi dispiace per Alcaraz | ma io ho giocato bene | voglio il titolo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Non è ancora il momento del passaggio di consegne! Novaksconfigge Carloscon il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1 e si qualifica per la finale delper la settima volta in carriera, alla ricerca di un terzoche potrebbe dire storia: in caso di successo finale, infatti, l’ex numero 1 del mondo tornerebbe sul trono del ranking, allungherebbe su Rafael Nadal con 23 titoli Slam e diventerebbe il primo uomo nella storia a completare il Triple Career Grand Slam, ossia l’impresa di aver vinto tutti i quattro tornei Slam per almeno tre volte in carriera. Tra sé e il trofeo, ora, solamente uno tra Alexander Zverev e Casper Ruud: chiunque vinca tra i due, il 36enne di Belgrado partirà nettamente favorito nella giornata di domenica. “La cosa più importante: peccato per Carlos – ...