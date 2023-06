Roland Garros 2023 | Djokovic batte Alcaraz e va in finale

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) - Novakinal. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semisconfigge lo spagnolo Carlos, numero 1 del mondo, per 6-1, 5-7, 6-1, 6-1. L'iberico, dopo aver pareggiato i conti aggiudicandosi il secondo parziale, finisce la benzina: dopo 2h30' i crampi al polpaccio destro lo condizionano eha la strada spianata verso la vittoria. Il sipario cala dopo 3h15' di gioco. Il fuoriclasse di Belgrado, alla settimaparigina, affronterà il vincente della seconda semitra il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 4, e il tedesco Alex Zverev, numero 22 del tabellone.va a caccia del 23esimo titolo dello Slam in ...

Vola in finale delNovak Djokovic , dopo una battaglia durissima contro Carlo Alcaraz. Lo spagnolo alle prese con i crampi, tanto da costagli anche la perdita di un game, era stato protagonista di un punto ...Il serbo chiude 63 57 61 61 e diventa il secondo più anziano finalista nella storia delin singolare maschile. Nella sua settima finale a Parigi, la 34ma in carriera in uno Slam, ...Il serbo ha eliminato il giovane spagnolo, limitato da un infortunio dal terzo parziale PARIGI (FRANCIA) - Novak Djokovic è il primo finalista del, secondo Slam del 2023 in corso sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Il tennista serbo, testa di serie numero 3, ha superato in semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, ...

