Roland Garros 2023 | Djokovic batte Alcaraz e va in finale

(Di venerdì 9 giugno 2023) (Adnkronos) – Novakinal. Il serbo 35enne, testa di serie numero 3, in semisconfigge lo spagnolo Carlos, numero 1 del mondo, per 6-1, 5-7, 6-1, 6-1. L’iberico, dopo aver pareggiato i conti aggiudicandosi il secondo parziale, finisce la benzina: dopo 2h30? i crampi al polpaccio destro lo condizionano eha la strada spianata verso la vittoria. Il sipario cala dopo 3h15? di gioco.Il fuoriclasse di Belgrado, alla settimaparigina, affronterà il vincente della seconda semitra il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 4, e il tedesco Alex Zverev, numero 22 del tabellone.va a caccia del 23esimo titolo dello Slam in ...

"A Carlos - spiega Djokovic - ho detto che avrà altre occasioni e vincerà ildiverse volte in futuro. Non ho dubbi su questo, perché è un giocatore straordinario, che ha enormi qualità: ...Una delle esperienza più dolorose della carriera di un giovane fenomeno. Si può riassumere così, per Carlos Alcaraz , la sconfitta maturata nella semifinale contro Novak Djokovic al. Una partita che, dopo aver vinto il secondo set, Carlos sentiva di poter fare sua. "Per me - spiega il 20enne iberico - è molto dura, è difficile accettare di avere avuto i crampi dopo ...La finale che non ti aspetti. Come spesso accade nel tennis femminile e, più in generale, al. Perché sì: anche in un anno in cui sembrano più definite le gerarchie - con Swiatek, Sabalenka e Rybakina a spartirsi la scena - ecco che la sfida che decide lo Slam parigino è una ...

ROLAND GARROS - Il momento decisivo del match tra Alcaraz e Djokovic Al secondo game del terzo set, con Djokovic che fa 1-1 e passa poi all'imediato 2-1 per ...Se la prima semifinale del singolare maschile del Roland Garros era stata combattuta per due set fino all’infortunio di Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, la seconda non ha proprio avuto storis.