Roland Garros 2023 | calendario | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il Roland Garros, secondo slam stagionale di tennis sui campi di Bois de Boulogne. Al via un'altra edizione dello storico torneo in francese, quest'anno dal 28 maggio all'11 giugno. Spicca sicuramente l'assenza di Rafa Nadal, quattordici volte vincitore nonché campione in carica, che non sarà ai nastri di partenza. Ci sarà invece Carlos Alcaraz, per la prima volta da testa di serie numero uno, ma anche Novak Djokovic e il fresco vincitore di Roma Daniil Medvedev. A difendere i colori azzurri, invece, saranno Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Matteo Arnaldi.

La sfida più attesa del Roland Garros, la semifinale fra il serbo Novak Djokovic e il numero uno al mondo Carlos Alcaraz, finisce nel peggiore dei modi. Non è stata infatti una manifesta superiorità a permettere al serbo di vincere. Novak Djokovic supera in 4 set (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz e vola per la settima volta in carriera in finale al Roland Garros. In realtà dura soltanto due ore e poco più (il tempo dei primi due set), la semifinale più attesa della giornata, lo scontro generazionale tra il nuovo che avanza e il campione eterno. Novak Djokovic (ATP 3) a un solo passo dal suo 23° Slam. Nell'attesissima semifinale del Roland Garros, da molti considerata una finale anticipata, il 36enne ha superato il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1.

Roland Garros: Djokovic è il primo finalista. Alcaraz è colpito dai crampi ad inizio terzo set, è restato in campo solo per onor di firma. Il Roland Garros 2023 si concluderà domenica 11 giugno con la finale tra Novak Djokovic e il vincente del confronto tra Casper Ruud e Alexander Zverev.