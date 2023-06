Roland Garros 2023 | Alcaraz | “Fin dall’inizio ho avvertito troppa tensione | Djokovic ti porta al limite”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 giugno 2023) Dopo aver perso contro Novakin semifinale al, Carlosha parlato così del match e di come i crampi ne abbiano condizionato la parte finale. “Fa molto male lasciare ilcosì, in questo modo – ha esordito in conferenza stampa il numero 1 del mondo –. Sono un ragazzo positivo, cerco di stare con il bene, quindi questa è la mia esperienza. Affrontare Novak in una semifinale del Grande Slam è una grande esperienza per il futuro, quindi devo provare a vedere cosa è successo, cosa ho sbagliato e cosa devo migliorare per la prossima volta. È difficile perdere una partita così, ma non me ne vado così incasinato. È stato difficile gestire le rampe che si sono verificate. All’inizio era la mano, poi le gambe e infine tutto il corpo. Mi è chiaro che la ...