Rocca di Papa “Fiori al tramonto” Venerdì 9 Giugno | alle 17 | 30 una serata sulla terrazza di Villa Barattolo presso il Parco dei Castelli Romani

Correva l'anno 1264 quando, dalladi Orvieto, l'11 agosto,Urbano iv promulgava la bolla Transiturus de hoc mundo, con la quale veniva istituita per tutta la Chiesa la festa del Corpus Domini. Così la città sulla rupe quasi ...Paura adiper una maxi rissa scoppiata all'interno della struttura di accoglienza 'Mondo Migliore', situata in via dei Laghi. A fronteggiarsi sono stati egiziani e pakistani per cause ancora da ...Undici feriti, fra cui uno grave. È il bilancio di una rissa scoppiata nella notte in un centro d'accoglienza ai Castelli Romani. A fronteggiarsi per motivi ancora da chiarire cittadini pakistani ed ...

Centro migranti Rocca di Papa, maxi rissa tra ospiti: 11 feriti. I residenti: «È un inferno» ilmessaggero.it

Riapre oggi al pubblico e, per l’occasione a ingresso gratuito, Rocca Pia, fresca di restauro e di allestimenti. La bellissima fortezza simbolo della Superba voluta dal Papa principe dell’Umanesimo Pi ...Presso il policlinico Gemelli di Roma il dirigente medico Quero che svolge la propria attività nell’Unità operativa di chirurgia digestiva Fondazione policlinico universitario “Agostino Gemelli”, ha e ...