Rivolta | rinascita e grido esistenziale nel mese del Pride

(Di venerdì 9 giugno 2023) Neldell’orgoglio LGBT+, che ricorre in giugno per celebrare e riattualizzare la memoria dei Moti di Stonewall (28 giugno – 3 luglio 1969), sono davvero tante le pubblicazioni da consigliare. Ma ce n’è una di cui, quest’anno, non si può fare assolutamente a meno. Si tratta de “La grammatica della frammentazione” (Quanti Einaudi, 2,99€) di Ale/Sandra Cane nelle librerie dal 16 maggio. Lettura decisamente affascinante, quanto impegnativa, per originalità narrativa e densità concettuale. Sono queste, d’altra parte, le cifre stilistiche di Ale/Sandra Cane, firma di diversi magazine e giovane intellettuale, che da persona trans non binaria conduce, in maniera indipendente, ricerche nell’ambito degli studi di genere, della cultura queer, della civiltà palestinese contemporanea. Fedele alla caratteristica dei Quanti Einaudi, collana/rivista digitale di testi brevi ...