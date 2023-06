(Di venerdì 9 giugno 2023) Ilesce allo scoperto e lancia la corsa al ripescaggio . La delusione per la retrocessione in Serie C maturata sul campo dopo la sconfitta nel doppio confronto ai playout contro il Cosenza non ha scalfito la voglia di combattere del presidente Massimo Cellino. Il numero uno dei lombardi si è lanciato contro laattesa oggi dall’udienza inper il piano di...

Infatti un cittadino oberato dai debiti e non in grado di onorarli, può fare domanda al Tribunale didel suo. È una specie di concordato preventivo adottato per le società in ...... che venerdì 9 giugno ha l'udienza in Tribunale a Reggio Calabria per l'approvazione del piano didel: lo stesso Brescia è stato ammesso al dibattimento. Una vicenda inedita ...L'anno scorso si è chiuso con un rosso record di 17,9 miliardi e unfinanziario netto di 64 ... sia il fermo, a tratti, di oltre metà del parco nucleare per usura e, con la ...

Ristrutturazione debito Reggina, si attende il tribunale. Ma il Brescia preme Gazzetta del Sud

Lombardi ammessi al dibattito con il club biancazzurro a contestare pubblicamente il procedimento Il Brescia esce allo scoperto e lancia la corsa al ripescaggio. La delusione per la retrocessione in S ...Massimo Cellino sta tentando il tutto per tutto per salvare le rondinelle dalla retrocessione in C. presentato un esposto contro la situazione economica della reggina che non sarebbe in grado di rient ...