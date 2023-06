Rissa a colpi di accetta in pieno centro a Forlì VIDEO

(Di venerdì 9 giugno 2023) Poco più di 60 secondi di immagini diventate virali sul Web. Undi un minuto e venti in cui tre persone, armate di, si affrontano minacciosamente in piazza Saffi, a. La Squadra Mobile della Questura della cittadina romagnola ha acquisito il filmato amatoriale girato da uno dei tanti uffici che si affacciano sulla piazza e sta indagando per identificare i responsabili dellascoppiata ieri sera, intorno alle 20.30. Durante la colluttazione uno cade a terra e riesce ad evitare un colpo inferto dall'avversario. Seguono, sempre brandendo le accette, un altro paio di corpo a corpo fra i tre, che poi si allontanano in direzioni diverse.

1' DI LETTURA FORLÌ -di accetta in pieno centro storico, in piazza Saffi a Forlì. La Squadra Mobile della Questura di Forlì ha acquisito le immagini girate e sta indagando per identificare le 3 persone ...... attorno alle 20,30, si sono affrontate adi accetta in piazza Saffi. Durante la colluttazione si vede un giovane cadere a terra ed evitare un colpo inferto dall'avversario che, abbattutosi sul ...Seguono altrifra i tre, che poi si allontanano in direzioni diverse. La scena è stata ripresa da uno dei tanti uffici che si affacciano sulla piazza. La Galleria, ormai costellata da tempo di ...

Forlì, rissa a colpi d'accetta in pieno centro storico Corriere della Sera

La rissa a colpi di accetta in pieno centro storico è solo l'ultimo episodio di una situazione di pericoloso degrado ...BORGORICCO (PADOVA) - Rissa tra adolescenti al Parco dei Pensieri a Borgoricco. Sono tutti minorenni i tre ragazzini coinvolti nella zuffa di mercoledì pomeriggio, al parco. Uno di ...