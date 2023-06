(Di venerdì 9 giugno 2023) Emerge unsul suoal. A renderlo pubblico, svelando cosa è accaduto, è stato a sorpresa il diretto interessato. Nel mondo del calcio e dello sport in generale gli addii sono mai semplici. Certo a volte capita che un calciatore o un allenatore non leghi abbastanza con l’ambiente, ma altre volte invece succede l’esatto contrario. Il calciatore, l’allenatore, il dirigente non vuole lasciare il club ma è costretto a farlo a causa di forze maggiori. E’ quello che è accaduto a Fabio Cannavaro che, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre e aver conquistato un posto stabile da titolare con la maglia delfu ceduto al Parma. E’ lo stesso ex difensore, ai microfoni di Muschio Selvaggio, a raccontare quei giorni concitati, rivelando come, fosse dipeso da lui, non ci sarebbe stata ...

"Rischiamo di fallire", addio al Napoli: il retroscena sconcerta i tifosi

