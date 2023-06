Riforma dei consultori in Toscana | includere anche le persone Lgbtq

...non ha nulla a che vedere con una partecipazione attiva degli alleati nella redistribuzionemigranti. Abbonati per leggere anche Leggi anche Piantedosi sul Patto Ue per asilo e migranti: "......d'asilo (Apr) e alla gestione dell'asilo e della migrazione (Ammr) - cioè non l'intera, che ... attraverso una formula, secondo la quale ognuno27 è obbligato ad applicare la procedura ......d'asilo (Apr) e alla gestione dell'asilo e della migrazione (Ammr) - cioè non l'intera, che ... attraverso una formula, secondo la quale ognuno27 è obbligato ad applicare la procedura ...

Migranti, accordo al Consiglio Ue per la riforma delle regole. Sì dell’Italia Il Sole 24 ORE

La Lega boccia il progetto della Regione per risolvere il problema delle attese "Le nuove strutture non sono individuate oppure sostituiscono gli ospedali".Domani alle 9.30 alla Brilla di Quiesa il piano sarà illustrato ai proprietari dagli architetti incaricati dal Parco ...