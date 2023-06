Riforma dei consultori in Toscana | includere anche le persone Lgbtq

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 9 giugno 2023) In questi giorni la Regionesta varando ladei. Un atto importante con l’obiettivo di portare una visione diversa di questi strumenti che saranno apertialle esigenze di una platea più ampia e alle diverse sensibilità, compresa quella gender fluid. Ne parliamo con la presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Francesca Basanieri. La presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità, Francesca Basanieri (Facebook)Come giudica la riorganizzazione che sta per essere varata? “Credo che sia una buonain cui la Regione tiene in qualche modo conto di quelle che sono le indicazioni ministeriali, in particolare del Decreto Ministeriale 77 del 2022, riguardo la sanità territoriale. Quindi, la Regione ha preso atto di questa nuova legge per ...