(Di venerdì 9 giugno 2023) In attesa del progetto sul presidenzialismo/premierato, con la discussione al Senato del disegno di legge sull’autonomia differenziata si è avviato il percorso della controriforma costituzionale. Con un massiccio ampliamento della competenza first appeared on il manifesto.

Secondo Draghi bisogna '' l'Ue, accogliendo Paesi come l'Ucraina, i Paesi balcanici e dell'est Europa. Non solo, serve uno sforzo per arrivare a undi difesa comune europeo. Gli ...Secondo Draghi bisogna '''' l'Ue, accogliendo Paesi come l'Ucraina, i Paesi balcanici e dell'est Europa. Non solo, serve uno sforzo per arrivare a undi difesa comune europeo. Gli ...... shock petroliferi, inflazione fuori controllo, crisi delmonetario internazionale e ... Ma il compito ricadrà principalmente sui governi perle politiche fiscali in questo nuovo ...

Ridisegnare il sistema pubblico Il Manifesto

L'ex premier: "La guerra è un passo premeditato di Putin", "Occorre organizzare un sistema di difesa europeo complementare alla Nato", "Kiev entri nella Nato".Risorse e strumenti per ridisegnare un sistema sanitario su misura di quanti convivono con un tumore. È quello che le Associazioni dei pazienti oncologici e ...