Ricerca | scovare nuovi siti archeologici | ci pensa l’intelligenza artificiale

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un sistema di intelligenzacapace di suggerire con alta precisione la presenza dinella pianura alluvionale della Mesopotamia meridionale, utilizzata come caso di studio. È il modello nato da una collaborazione tra informatici e archeologi dell’Università di Bologna. Presentato in Open Access sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature, il sistema è stato messo a punto a partire dall’esame automatico di foto satellitari della pianura mesopotamica: i risultati mostrano che è in grado di fare previsioni corrette sulla presenza di potenzialidi interesse archeologico con un’accuratezza dell’80%. “Oggi il dibattito sull’AI si concentra spesso sul rischio che queste tecnologie possano sostituire l’uomo anche in professioni che richiedono un alto contenuto di ...

... freddi e difficili darispetto ai Gioviani caldi , scoperti in grande abbondanza. In ... sia dell' Istituto Nazionale di Astrofisica e di vari atenei, sia in forze a enti diesteri. In ...Inoltre, potete decidere di filtrare solamente una regione o un elemento, in modo dapiù facilmente ciò che cercate. Infine, potete filtrare laanche in base alla vostra classe , dato ......celluloide e le maschere di lattice di Marcon sono i nuovi avatar di una genia post - umana che disperatamente cerca nella plastica e nel digitale diuna traccia di verità. In questa...

Ricerca, scovare nuovi siti archeologici: ci pensa l'intelligenza ... Il Denaro

“Anche l’Europa può fare molto per questi pazienti – sottolinea Regimenti – a partire dal sostegno alla ricerca e a progetti fondamentali ... possono essere di grande aiuto per scovare i primi segnali ...