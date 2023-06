Reggina | oggi l’udienza per il piano di ristrutturazione del debito Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 giugno 2023)che ha visto coinvolta laper ildidel proprio: calabresi in attesa E’ andata in scenarelativa aldidelpresentata dalla, in attesa ora di risposte dal Tribunale. Calabresi in attesa di capire se arriverà o meno l’omologa per ile, di conseguenza, l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Risposta che dovrebbe arrivare già lunedì.