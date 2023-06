Rapporto Unesco “Re-immaginare i nostri futuri insieme” | interviene Ascani

(Di venerdì 9 giugno 2023) ROMA – Mercoledì 14 giugno, alle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si svolge la presentazione del“Re-: un nuovo contratto sociale per l’educazione”. Saluti istituzionali di Anna(foto), vice presidente della Camera dei Deputati. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Dopo tre anni di progettazione e lavori, Brescia avrà il suo Corridoio Unesco: una passeggiata monumentale che in un chilometro percorrerà circa duemila anni di storia unendo per la prima volta l' are ...