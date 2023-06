Rapito | Paolo Pierobon è papa Pio IX | Bellocchio è un uomo diversamente giovane con i pugni ancora in tasca

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 9 giugno 2023) Intervista ae Leonardo Maltese, che indi MarcointerpretanoPio IX ed Edgardo Mortara. In sala. Il suoPio IX è quasi un vampiro, una figura mostruosa uscita da un film dell'orrore.torna a lavorare con Marcodopo Esterno Notte e, sempre insieme, sonoa Cannes, per presentare, storia vera di Edgardo Mortara, bambino ebreo di Bologna letteralmente sequestrato dalla Chiesa e portato a Roma per diventare un "guerriero di Cristo" perché battezzato in segreto da una domestica. Lo incontriamo proprio al festival francese, dove ringrazia il regista: "Da cappellano delle carceri mi ha fatto diventare! Da ...