Rapine nel centro storico di Pozzuoli | due arresti

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023)neldi: arrestate due persone. Avrebbero avvicinato le loro vittime per derubarli con coltello in pugnoneldi. Oggi, la Compagnia Carabinieri diha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere la misura il G.I.P. del Tribunale di Napoli su proposta della locale Procura della Repubblica. A finire in carcere per effetto del provvedimento cautelare L. M. F, ventiduenne e D. C. S., ventisettenne, entrambi gravemente indiziati di aver commesso dueai danni di altrettante persone soggetti e di averne tentata una terza. I fatti sarebbero avvenuti, nel mese di ottobre dell’anno scorso. L’attività investigativa, ...