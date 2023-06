Rapinatore in manette | operazione in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella tarda mattinata odierna una pattuglia della Polizia Stradale di Avellino, nel corso dei servizi di vigilanza stradale e controllo del territorio, attuati in Avellino nell’ambito del potenziamento dei servizi disposto in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia presieduta dal Prefetto d.ssa Spena, ha proceduto all’arresto di un soggetto per i reati di rapina aggravata, tentato furto e porto abusivo d’arma da taglio. In particolare, i poliziotti in via Colombo, avendo notato due persone rincorrersi affannosamente, le inseguivano e riuscivano infine a bloccarle con la collaborazione di una Volante al fine di chiarire il motivo del loro comportamento. Nella circostanza G.A.R., un 36enne di origini romene, ma da tempo residente in questa Provincia, oltre a provare, inutilmente, di disfarsi di uno smartphone (prontamente recuperato), dava ...