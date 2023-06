(Di venerdì 9 giugno 2023) La prima semifinale del tabellone di singolare maschile del2023 di tennis ha visto il serbo, testa di serie numero 3 ma già certo di essere almeno numero 2 ATP da lunedì prossimo, sconfiggere in quattro set lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding e del: si è così riaperta la corsa al trono delATP. In realtà la sfida odierna non è stata risolutiva per dirimere la questione:vincendo ha ridotto il gap nei confronti di Carlos Alcaraz, portandosi da quota 6315 (-860) a quota 6795 (-380), dato che l’iberico ha chiuso ilcon 7175 punti all’attivo nelATP. L’ultimo atto vedrà domenica 11 giugno il serbo opposto ad uno ...

Il serbo invece, numero tre del, ha collezionato 22 slam, ma soltanto due trionfi al Roland Garros, nel 2016 e nel 2021.Prizmic, già in Top 300 nel, è il secondo croato in finale junior in singolare maschile al Roland Garros dopo Marin Cilic, campione nel 2005. Diventano così sei i croati finalisti negli ...Oltre alla prestigiosa finale del Roland Garros, i due si contenderanno il numero uno delmondialee la possibilità di dimostrare di essere migliore dell'altro. Due generazioni ...

Ranking ATP, Novak Djokovic ad un passo dal tornare n.1 del mondo: le proiezioni al Roland Garros OA Sport

Cinque top-100 al via e gli attesissimi azzurri Giulio Zeppieri e Matteo Arnaldi sulla terra rossa del TC President di Montechiarugolo dal 18 al 24 giugno. Fernando Verdasco e Pablo Cuevas le prime wi ...Presentato il torneo da 25.000 dollari in programma al T.C. Pozzuoli dal 11 al 17 settembre. Dopo aver ospitato l'Atp 250 di Napoli lo scorso autunno il circolo flegreo punta a traguardi sempre più am ...