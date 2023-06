Rai | Unomattina Estate torna con Tiberio Timperi e non solo | chi sono i due amatissimi conduttori campani che lo affiancano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Rai,quest’anno vedrà la conduzione di, ma non ci saràlui dalle 9 alle 11: ecco gli altri due nomi spuntati L’è ormai alle porte e con l’arrivo della calda stagione, la maggior parte deiRai e Mediaset va in vacanza. In particolare, la mattina di Rai 1 non sarà più aperta da Massimiliano Ossini, brillante presentatore che per tutta la stagione invernale ha guidato abilmente il programma. Tra pochissimo, a sostituirlo arriverà un altro colosso della televisione di Stato, uno dei suoi protagonisti indiscussi che da anni regna nei palinsesti:. Il conduttore, dopo un’intera stagione trascorsa al weekend conin ...

... il nuovo direttore dell'intrattenimento Day Time. Con la chiusura di due programmi cult come '... A cominciare da 'Estate 2023 ' affidato quest'anno al terzetto Tiberio Timperi, Serena ...... l'offerta ha presentato due trasmissioni di1 che saranno trasmesse una dal lunedì al venerdì e l'altra solamente il sabato e la domenica . Stiamo parlando diEstate e Weekly . Per ......aver rivelato in anteprima che pare concreta la possibilità di vedere il presentatore di... I due hanno infatti presentato insieme Mattina in Famiglia e Mezzogiorno in Famiglia suDue per ...

Unomattina in Vigilanza Rai. La presidente Soldi contro tutti. Cade Agorà Il Foglio

ROMA (ITALPRESS) - La Rai ha presentato questa mattina i programmi che vedremo in onda su Raiuno nel daytime per tutta l'estate e anche oltre. A parlarne i ...La Rai non va in vacanza. Anche quest'anno, come ormai accade da tempo, d'estate la tv resta accesa e l'offerta riesce a coprire tutta la giornata, dal lunedì alla domenica. Sono stati presentati oggi ...