Rai furiosa con il famoso presentatore | cacciato prima ancora di cominciare

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ha partecipato ad un piccolo Tour a Montecitorio accompagnato dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini e ha pensato male, malissimo di mettersi a sparare a zero contro il collega Fabio Fazio, la giornalista Lucia Annunziata e l’ex direttore Coletta. “Meno gay, basta Fazio e Annunziata” Fatali per Claudio Lippi le affermazioni omofobe e le critiche oltremodo velenose nei confronti di Fazio e Annunziata, di fatto messi alla porta in Rai dal nuovo corso “Meloniano”, tanto da infastidire i vertici Rai al punto tale che, se il notoaveva delle speranze di essere messo sotto contratto dalla tv di Stato, dopo il duro attacco di questi giorni, queste sono ormai ridotte al lumicino. “Fazio e Littizzetto? Se ne sono andati loro. Fazio ha raccontato bugie, dicendo che la pubblicità faceva incassare il triplo di quanto costava il programma. Ma se costava ...

... ' Per fortuna non c'è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo ' sostiene il conduttore, avanzando l'ipotesi secondo cui lavenga usata per fare coming out . Le ...Sullaha invece dichiarato di credere che in questi anni abbiano fatto lavorare troppe persone solo perchè gay, e non certo per quale merito: Lacon il conduttore: preso un grave ..."Ladel futuro Serve un linguaggio popolare. Giorgia, non mi fraintenda, è una 'popolana di Garbatella'. Ci ha vinto le elezioni parlando agli italiani e alle italiane. Serve quel linguaggio. ...

Rai furiosa con Claudio Lippi dopo un'intervista: "Meno gay, basta Fazio e Annunziata". Scaricato dall'azienda Virgilio Notizie

L'ad Roberto Sergio, carico di rogne, non vuole aggiungerne di nuove. Posticipato a febbraio il concorso di bellezza nazionale. Polemiche sulla giornalista caporedattrice del Tgr Sardegna per la manca ...