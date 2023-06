Rai | “Basta gay e gaie in tv” | Claudio Lippi scatenato L’azienda | “Parole lesive Escluse collaborazioni”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Alcune affermazioni diriportate dagli organi di informazione sonodella reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”. È quanto si legge in una nota di Viale Mazzini, diramata stamattina, dopo la pubblicazione di un’intervista nella qualeha sostenuto, tra l’altro, che “Andrea Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay esolo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out”.contro “gay”, “farabutti” e “kultura con la k”, in un’intervista all’agenzia Dire, ripresa da La Stampa, si è prima scagliato contro la ...