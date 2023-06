Raffaella Carrà e quel caschetto inno di libertà

Se fosse ancora viva,festeggerebbe, il prossimo 18 giugno, il suo ottantesimo compleanno. Proprio in occasione di questa ricorrenza, in realtà circa 3 settimane dopo, i suoi fan potranno rivederla e ...Eppure,e' un mistero di cui nessuno possiede la chiave. Riservata per natura e gelosissima del suo privato,e' una donna che ha lottato per affermarsi in un mondo di uomini, ma ...... o perlomeno acuisce quel senso di pop emotional quasi televisivo, proprio quando si pesta sull'acceleratore delle emozioni, come per la videolettera in ricordo dell'amica, proprio ...