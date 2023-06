Raccordo autostradale Benevento-Caserta | al via il dibattito pubblico sul Primo Lotto

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPresentare la proposta di unMarcianise-Rotondi del nuovo collegamento stradale fra, raccogliendo osservazioni e pareri di cittadini e stakeholder per permettere ad Anas di migliorare il progetto relativo all’alternativa selezionata: sono queste le finalità del, guidato dalla Coordinatrice Francesca Fazio della Società Avventura Urbana, su questa nuova opera che collegherà l’area di Maddaloni, nella zona dell’interporto, sino a Paolisi/Rotondi, con ildi. I temi e le tappe del percorso partecipativo sono stati presentati oggi – anche in diretta streaming – dalla Coordinatrice, Francesca Fazio, nella Sala Conferenze della ...

Disagi sulSalerno - Avellino: il Primo Cittadino di Baronissi, Gianfranco Valiante, richiede unitamente al Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, un urgente incontro in Prefettura per ...Disagi sulSalerno - Avellino: il Primo Cittadino di Pellezzano Francesco Morra si dichiara indignato per quanto accaduto nella mattinata di oggi lungo le corsie della autostrada a causa di ..."In qualità di Sindaco di uno dei Comuni lambiti dalla Avellino - Salerno sono indignato per quanto accaduto, questa mattina, lungo le corsie della autostrada in direzione Sud, rimasta paralizzata nel ...

Al via la prima fase dei lavori di asfaltatura del raccordo autostradale ... SulPanaro

La nota: "Nella consapevolezza della preminente necessità di liberare le corsie nel minor tempo possibile, Anas è in costante contatto con la Prefettura ed ha adottato ogni misura atta a velocizzare l ...Ascolta l'articolo Un incidente stradale si è verificato pochi minuti fa sul raccordo autostradale poco dopo lo svincolo di Arangea a Reggio Calabria in direzione sud. Il sinistro è stato tra 3 veicol ...