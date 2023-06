Questo mondo non mi renderà cattivo | recensione | da Zero a dieci

Leggi su screenworld

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sono passati due anni da Strappare lungo i bordi, la prima serie animata dicalcare, eppure bastano pochissimi secondi, appena iniziato il primo episodio di quest’opera seconda, per risentirsi a casa. Perché il fenomenocalcare, che sembra essere ben lontano dal conoscere segnali di stanchezza, in qualche modo ci appartiene davvero. Più di un autore è un personaggio. Più di un personaggio è la voce di un’intera generazione. Se in libreria la carriera di Michele Rech continua a sembrare inarrestabile, si era parecchio curiosi di vedere come il nostro sarebbe riuscito a replicare il successo di una serie animata che aveva lasciato un segno indelebile nel nostro immaginario collettivo degli ultimi anni. Perché si sa, la seconda volta è sempre più difficile. Inutile tergiversare: come vedremo nella nostradi ...