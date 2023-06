‘Quer pasticciaccio brutto de via Merulana’ | di Carlo Emilio Gadda

(Di venerdì 9 giugno 2023) «L’assassinio di Liliana è una tragedia sacra: un matricidio, come quello che aveva aleggiato sulle pagine della Cognizione del dolore: un delitto erotico, dove Liliana si concede volontariamente allo stupro dell’assassina; un’irruzione alla luce delle furiose forze infernali, che stanno nascoste...

Se fosse un romanzo si intitolerebbe: "brutto de via Arenula". E gli elementi del giallo ci sono tutti. C'è qualcuno che trama contro il ministro della giustizia La domanda sorge spontanea, soprattutto dopo un paio di ...... tratto dal romanzobrutto de via Merulana. E così con Leonardo Sciascia e Carlo Emilio Gadda annoveriamo anche noi due grandi scrittori alla voce "giallo". Dal versante pittoresco ...... volutamente scritto sulla falsariga dibrutto de' via Merulana di Gadda. I due testi narrativi appena citati sono poi inframmezzati da saggi letterari che, partendo da lontano, ...