Quel microfono era acceso Fiorello imbarazza Amadeus | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 giugno 2023) Scherzo in diretta pera Viva Rai2. A orchestrare il tutto il conduttore e amico. Che non ha perso l'occasione di scherzare e giocare con il suo amico di vecchia data durante l'ultima puntata della sua trasmissione su Rai 2, ospitandolo nel glass di Via Asiago. Il programma andato in onda quuesta mattina si è aperto proprio con il direttore artistico di Sanremo che ha vestito i panni di Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione della kermesse, e ha cantato il brano "Due vite". Un modo ironico di sostituire il cantante vero e proprio, dopo che negli ultimi giorni si è parlato della sua assenza nel programma di. Alla fine della puntata,ha svelato che ildidurante la finta esibizione non era spento. E ha colto la ...