Qualche dubbio sull’uscita dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 in Europa

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023) Sembrava già spianata la strada per l’uscita dei5 e5 in anticipo per quest’anno ma le carte in tavola sarebbero state appena rimescolate. Nei giorni scorsi, è giunta la conferma ufficiale del keynote di presentazione dei dispositiviable per il prossimo 27 giugno in Sud Corea. La novità delle ultime ore invece è che questo non sarebbe l’unico evento dedicato alle ultime novità hardware, ma se ne aggiungerebbe un secondo negli Stati Uniti o in Canada, in programma per il prossimo 11 agosto. L’appuntamento sarebbe in linea con i keynote estivi degli anni scorsi. In pratica, alla stregua con quanto fa spesso un brand concorrente come Xiaomi, ci sarebbe un primo Unpacked asiatico e un secondo occidentale. La soffiata, riportata anche dal sito di settore SamMobile, ...