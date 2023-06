Putin | la Russia dispiegherà armi nucleari in Bielorussia a luglio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lainizierà a dispiegaretattiche in Bielodopo il completamento delle strutture necessarie, previsto per il 7 - 8: lo ha annunciato il presidente russo Vladimir ...

Ma secondo"le forze ucraine non sono ancora riuscite ad avanzare in nessun punto del fronte, grazie al coraggio dei soldati russi e all'adeguata organizzazione delle forze armate", come ......e hanno subito perdite 'impressionanti' di uomini ha spiegato. 'Ma il potenziale offensivo delle truppe del regime di Kiev rimane', ha aggiunto. Il capo del Cremlino ha ammesso che la'......inizierà a dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia dopo il completamento delle strutture necessarie, previsto per il 7 - 8 luglio: lo ha annunciato il presidente russo Vladimir...

Ucraina, la pasionaria di Putin fa dietrofront: «La Russia deve “congelare” la guerra, Kiev troppo forte» Chi ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...17.26 Putin: "L'offensiva ucraina è iniziata" Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che a suo giudizio la con- troffensiva ucraina è già iniziata, an- che se le truppe di Kiev hanno regi- ...