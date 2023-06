Putin | La controffensiva di Kiev è iniziata | ma gli ucraini non avanzano

09 giu 16:49: laucraina fallisce ma resta il potenziale militare I tentativi difatti da Kiev sono falliti, ma il potenziale offensivo dei militari ucraini è ...Lo ha detto il presidente Vladimir, citato dalle agenzie russe. "Tutti i tentativi di" fatti finora dagli ucraini "sono falliti" e hanno subito perdite "impressionanti" di uomini.Da Sochi, dove Vladimirha incontrato l'omologo bielorusso Lukashenko , il presidente russo ha confermato che laucraina è iniziata, a 24 ore di distanza dall'annuncio dello stato maggiore ucraino che ...

Putin, la controffensiva è iniziata ma gli ucraini non avanzano - Ultima Ora Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 471. Putin conferma l'inizio della controffensiva di Kiev, anche "se gli ucraini non avanzano in alcun punto del fronte". L'Ucraina fa sapere invece che nella dir ...