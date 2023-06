Putin | La controffensiva di Kiev è iniziata | ma gli ucraini non avanzano | Inizia a calare il livello dell' acqua nelle zone allagate dell'

09 giu 16:49: laucraina fallisce ma resta il potenziale militare I tentativi difatti da Kiev sono falliti, ma il potenziale offensivo dei militari ucraini è ...Laè già avviata, e si sta espandendo con forza da Zaporizhzhia a Bakhmut. Saranno ..."punta" le armi nucleari sull'Ucraina: "Via al dispiegamento" Quali sono quindi le armi ...Vladimirne è convinto: " Laucraina è cominciata, ma i tentativi sono falliti. Le perdite sono impressionanti ma il potenziale delle truppe di Kiev è intatto. Noi, ha concluso, non ...

Putin: 'Controffensiva fallita, gli ucraini non avanzano in alcun punto del fronte' Agenzia ANSA

La guerra in Ucraina giunge al giorno 471. Putin conferma l'inizio della controffensiva di Kiev, anche "se gli ucraini non avanzano in alcun punto del fronte". L'Ucraina fa sapere invece che nella dir ...Secondo Vladimir Putin, l'annunciata controffensiva dell'Ucraina «è cominciata», ma sta andando male; per Volodymyr Zelensky, invece, «sono in corso battaglie molto brutali», che però stanno portando ...