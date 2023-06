Putin annuncia il dispiegamento di armi nucleari in Biellorussia

L'Ucrainaper la quarta volta in appena due settimane di aver fatto scattare la controffensiva. Il ... Zelensky si è recato ieri a Kherson e Mykolaiv (dove non andrà invece): "Sul posto ...Ucraina, Joe Biden a sorpresa visita Kiev: 'pensava di vincere, si sbagliava' - guarda ... Nell'area occupata, Moscadi aver respinto un tentativo di sfondamento, distruggendo 30 carri ...In un comunicato rilasciato poche ore dopo, il presidente Vladimirufficialmente l'inizio dell'Operazione militare speciale in Ucraina. Utilizzare il termine guerra è pericoloso, ...

Guerra Ucraina-Russia, Vladimir Putin annuncia l'invasione. Ma è un attacco hacker Sky Tg24

Guerra Ucraina oggi 9 giugno 2023. Il Pentagono dovrebbe annunciare a breve un nuovo pacchetto d'aiuti in sicurezza da 2 miliardi di dollari per Kiev. Nella notte bombe russe ...Guerra Ucraina oggi 9 giugno 2023. Il Pentagono dovrebbe annunciare a breve un nuovo pacchetto d'aiuti in sicurezza da 2 miliardi di dollari per Kiev. Nella notte bombe russe sull'oblast ucraino di ...