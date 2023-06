Psg | trattativa per Thuram | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 9 giugno 2023) Marcusandrà via a parametro zero e potrebbe anche lasciare la Bundesliga: l’esterno e figlio d’arte potrebbe andare in Francia, direzione Psg Marcusandrà via a parametro zero e potrebbe anche lasciare la Bundesliga: l’esterno e figlio d’arte potrebbe andare in Francia, direzione Psg. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società starebbe valutando l’esterno e starebbe trattando il suo ingaggio con l’entourage.