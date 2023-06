Provaci ancora Cav!

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Ci fu un tempo in cui le malelingue, che non sono mai mancate a far da corteo uggioso al suo festoso incedere nella storia italiana, sempre dicevano: ecco, ha un’udienza di uno dei suoi millemila processi, e subito si dà malato per schivare i giudici. E ora che diranno, visto che il nuovo ricovero al San Raffaele (solo un controllo, una routine) costringerà Silvio Berlusconi a saltare un vertice di Forza Italia ad Arcore domani? Non c’è nemmeno da essere poi troppo malelingue, per rilevare che il vero malato grave, tra i due, è quel che resta del suo partito. A lui, al nostro Cavaliere, facciamo invece un’altra voltal’imbocca al lupo, e pronto ritorno a casa. Del resto, l’uomo più intraprendente di un vulcano ha vinto proprio ieri un’altra battaglia legale quarantennale: l’ultimo pastore sardo che si opponeva al progetto del Cav. di costruire a sud di Olbia un ...