Prorogato lo smart working nel privato Per il pubblico è invece in corso “un approfondimento”

- - > IMAGOECONOMICA . Loworking per i lavoratori fragili e i genitori con figli under 14 èfino a fine anno. Ma solo per chi lavora nel privato. Per i dipendenti della pubblica amministrazione, invece, il ...Novità dal decreto Lavoro: loworking per i fragili e per i genitori con figli under 14 èfino al 31 dicembre, ma solo per chi lavora nel settore privato; invece per i dipendenti della pubblica amministrazione la ...Per queste categorie di soggetti, infatti, lo smartworking saràfino alla fine dell'anno. Mal di schiena daworking: i consigli per evitarlo X Proroga smartworking: per chi e come La ...

Smart working prorogato per fragili e genitori nel privato Agenzia ANSA

Nuova proroga per lo smart working fino al 31 dicembre 2023, ma solo per i lavoratori fragili e i genitori con figli under 14 che lavorano nel privato ...Certo fino a fine anno solo nel privato, nel caso di lavoratori fragili e genitori con figli under 14. Verso sgravio per 3 anni su badanti. Integrativo del 15% delle retribuzioni per lavoratori estivi ...