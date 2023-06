Proroga supplenze ATA al 31 agosto | nessuna conseguenza in caso di rinuncia

(Di venerdì 9 giugno 2023) E' stata pubblicata la nota ministeriale n. 33473 dell’8 giugno 2023 che autorizza ladei contratti di supplenza del personale ATA fino al 312023. Le proroghe possono essere richieste indi necessità e solo nei casi in cui non sia possibile coprire tutti gli adempimenti con il personale supplente già assunto al 31o di ruolo. L'articolo .

Emanata la nota n. 33473 dell'8 giugno 2023 che consente ladei contratti del personale ATA a tempo determinato fino al 31 agosto. Le proroghe possono ...dm 430/2000 ha previsto che le......dello scorso anno scolastico - nel riprendere le disposizioni vigenti in materia di, ...Organizzazioni sindacali la richiesta al Ministero di emanazione di una nota che autorizzi la...... al rientro della collega, le lezioni saranno finite e non potrà svolgere, la stessa ... A sua volta in gravidanza (congedo di maternità) dal 31 maggio, ha diritto allaper scrutini ed ...

1 comma 7 del dm 430/2000 ha previsto che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo ...La nota ministeriale - che ricalca nei contenuti quella dello scorso anno scolastico - nel riprendere le disposizioni vigenti in materia di supplenze, precisa che le proroghe dovranno essere richieste ...