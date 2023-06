Processo Open Arms | Salvini in aula Acquisite mail dell’ex cancelliera Merkel

(Di venerdì 9 giugno 2023) Nuova udienza nell'bunker dell'Ucciardone, a Palermo, per ilin cui Matteoè accusato di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per aver impedito nell'agosto 2019 lo sbarco di 163 migranti per 19 giorni. Il vicepremier e ministro dei Trasporti è presente insieme all’avvocato Giulia Bongiorno. Tre i testimoni della giornata: Oscar Camps, fondatore di, Inas Urrosolo Martinez De Lagos, medico a bordo della Missione 65, e Ricardo Barriuso Leoz, primo ufficiale sulla nave all'epoca dei fatti.

PALERMO, 09 GIU Una mail dell'ex cancelliere tedesco, Angela Merkel, è stata acquisita dai giudici delArms, con Matteo Salvini imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Si tratta della riposta della Merkel a Oscar Camps, fondatore della Ong spagnola, che ...La Procura di Milano ha chiuso le indagini, in vista della richiesta di, con l'accusa di riduzione in schiavitù per la coppia. Contesta agli indagati di aver esercitato sulla donna "poteri ...Camps di trova a Palermo e ha parlato poco prima di entrare nell'aula bunker del carcere Ucciardone dove sarà ascoltato nelArms. "Un accordo che non sembra così efficace " ha affermato ...

Processo Open Arms, Salvini all’Ucciardone lanuovapadania.it

Roma 8 giugno 2023 18:00 In diretta da Rimini: La pena senza processo, il processo come pena - VII Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane: consegna del Premio informazione giudiziaria ...Roma 8 giugno 2023 18:00 In diretta da Rimini: La pena senza processo, il processo come pena - VII Open Day dell'Unione delle Camere Penali Italiane: consegna del Premio informazione giudiziaria ...