Processo Open Arms | Salvini | “È tutto chiaro Rifiutarono il nostro aiuto | volevano sbarcare in Italia”

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Oggi è stato dimostrato cheera al centro dell’attenzione da parte di tutte le autorità. Ha ricevuto più volte mail in cui si diceva che se avesse attestato le condizioni di salute i migranti scendevano subito. E telefonate in cui i medici dicevano di essere pronti a dare la massima disponibilità”. Così Giulia Bongiorno, difensore di Matteonela Palermo. Al termine dell’udienza l’avvocato riferisce che il dibattimento di oggi, più che in altre occasioni, ha fatto emergere quanto la nave della ong spagnola con a bordo 163 migranti sia stata accudita. “Quasi direi coccolata. Quindi è l’esatto opposto della ricostruzione che fornisce il capo d’imputazione che parla di una nave abbandonata“.voleva...

Durante una pausa delArms in corso a Palermo e che vede imputato Matteo Salvini , il Ministro ha telefonato a Silvio Berlusconi. L'occasione per un saluto affettuoso: Salvini ha ...La protesta degli animalisti Annunciando un presidio di sensibilizzazione davanti al Tribunale di Velletri proprio in concomitanza della prima udienza del, l'Associazione Animalisti Italiani ...Silvio Berlusconi ricoverato nuovamente al San Raffaele da oggi per dei controlli, ha ricevuto nel pomeriggio le telefonate degli alleati. Il primo a chiamare, in una pausa delArms a Palermo che lo vede imputato, è stato il leader leghista Matteo Salvini. Il ministro ha chiamato sul cellulare di Marta Fascina e si è poi fatto passare Berlusconi per un breve ...

Processo Open Arms, Salvini in aula. Acquisite mail dell’ex cancelliera Merkel Sky Tg24

"Speriamo di avere giustizia": il presidente di Open Arms, Oscar Camps, lo ha detto prima di entrare in udienza per il processo che vede imputato… Leggi ...Una mail dell'ex cancelliera"tedesca, Angela Merkel, è stata acquisita dai giudici del processo Open Arms, con Matteo Salvini imputato a Palermo per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.