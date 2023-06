(Di venerdì 9 giugno 2023) E' il giorno in cui il Ppe chiude la sua assemblea romana, con il vicepremier e ministro degli Esteri di Forza Italia Antonio Tajani e il presidente dei popolari al Parlamento euro... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... comeanche grazie a Forza Italia, ma ad oggi " è la conclusione di un lungo ragionamento del ... convinto che l'Ecr guidato da Carlo Fidanza e Nicolasia sempre attrattivo verso il ...Non è sfuggito a Carlo Fidanza, eurodeputato dell'Ecr e capodelegazione di, che ha attaccato: "... E Nicola, altro europarlamentare meloniano, intravede un movente elettorale: "L'anno che ...... tramite libere elezioni, chi dovrà rappresentare la nostra nazione in Europa e i cittadini europei a quale maggioranza affidare la guida della UE', conclude

Procaccini (FdI): "Allearsi con Macron Si può, a partire dai contenuti" Il Foglio

Il co-presidente dei conservatori al Parlamento europeo: "Il Ppe non è più succube delle scelte socialiste. Ora per Meloni si apre la possibilità di avere un ruolo di primo piano, anche con Renew Euro ...Tra Fratelli d'Italia e Mario Draghi non esistono acredini. Anzi, la successione con la Meloni è andata liscia. E nessuno in Fdi teme il «ritorno» dell'ex presidente della Bce, dato il consenso di cui ...