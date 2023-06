Pride | Paola Iezzi commenta le parole di Arisa | «Ha fatto un’uscita del c***o ma non la giudico» – Il video

(Di venerdì 9 giugno 2023) Durante la conferenza stampa di presentazione del Roma2023& Chiara, madrine dell’evento, hannoto ledella collega, che nei giorni scorsi aveva spiegato di apprezzare la premier Giorgia Meloni, definendo il suo atteggiamento verso la comunità Lgbtq+ come quello di una «mamma severa e spaventata». Dopo quell’intervento era nata una polemica che ha portato la cantante a decidere di rinunciare all’evento. Sulla questione è intervenuta: «Non mi sento di recriminare Rosalba per quello che ha. Gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare. Non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo. Non tutti abbiamo la stessa self confidence nell’esprimere noi stessi. Chiaramente non sono d’accordo ...

Sulla questione è intervenutaIezzi: "Non mi sento di recriminare Rosalba per quello che ha fatto. Gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare. Non tutti abbiamo le spalle coperte ...Leggi anche Roma, Gualtieri: "Rocca ha sbagliato, io ci sarò" Roma, portavoce: "No scuse a Regione, quest'anno saremo un milione" Romae Chiara: "Si può essere madri anche ...Prendendo la parolaha specificato che "significa accettarsi, a un certo punto della propria vita lo si deve fare. Ilè questo: mi amo per quello che sono e lo urlo in piazza. È ...

Roma Pride, Paola e Chiara: "Si può essere madri anche senza ... Entilocali-online

13esima edizione della grande festa dello spettacolo che andrà in scena dall'8 giugno in tre venue prestigiose ed esclusive della Città Eterna ...Da Vamos a Bailar a Festival, passando per Viva el amor e Fino alla fine, durante l'incontro Paola & Chiara - madrine quest'anno del Roma Pride - ripercorreranno le tappe salienti di una carriera che ...