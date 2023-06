Prato | bimba di 2 anni chiusa in auto salvata dalla polizia municipale Sventata tragedia

(Di venerdì 9 giugno 2023) Un intervento tempestivo ha salvato la vita di una bambina di dueieri mattina a. Gli agenti della, in transito lungo via dei Ciliani, hanno notato un gruppo di persone intorno a un SUV nero in sosta, impegnate a cercare di aprire il veicolo. Preoccupati, si sono fermat

...di, di passaggio nella zona. Gli agenti, compresa la situazione, hanno rotto uno dei deflettori posteriori dell'auto , in modo da creare meno schegge possibili e ridurre il rischio che la...A poche ore dalla tragedia registrata a Roma , auna bambina di 2 anni è stata salvata dagli ... Giunti sul posto, hanno subito intuito il pericolo: all'interno del veicolo si trovava unadi ...Vigili urbani salvano auna bambina di due anni. Gli agenti hanno liberato e salvato ladi meno di 2 anni rimasta accidentalmente chiusa nell'auto dei genitori. Intorno a mezzogiorno di oggi, giovedì 8 giugno, ...

Prato, bimba resta chiusa in auto: salvata dalla polizia municipale TGCOM

L'economia dei territori di Prato e Pistoia, rappresentata da 56.319 imprese attive, tiene anche se il tessuto imprenditoriale si trova in una situazione di stasi (+0,0%). Iscrizioni in calo e cessazi ...I posti letto all’ospedale sono sempre risicati. Ma la storia raccontata da una paziente di 46 anni, ricoverata da lunedì 29 maggio per una frattura scomposta ad un gomito, dimostra come talvolta ci s ...