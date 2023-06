''Un consiglio a Italiano Penso che debba rimanere, è chiaro che deve avere grandi motivazioni e queste Firenze non te le fa mai mancare''. Lo ha detto Cesarea margine della consegna del Premio giornalistico 'Alessandro Rialti' a Firenze, nel giardino di Campo di Marte. ''Vincenzo allena questa squadra da due anni, ricominciando per il terzo ...''Un consiglio a Italiano Penso che debba rimanere, è chiaro che deve avere grandi motivazioni e queste Firenze non te le fa mai mancare''. Lo ha detto Cesarea margine della consegna del Premio giornalistico 'Alessandro Rialti' a Firenze, nel giardino di Campo di Marte. ''Vincenzo allena questa squadra da due anni, ricominciando per il terzo ...

Prandelli, 'se è motivato Italiano resti alla Fiorentina' - Toscana Agenzia ANSA

''Un consiglio a Italiano Penso che debba rimanere, è chiaro che deve avere grandi motivazioni e queste Firenze non te le fa mai mancare''. (ANSA)