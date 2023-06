Pozzuoli | minacciavano vittime con coltello per pochi euro | arrestati

(Di venerdì 9 giugno 2023) I dueagivano a volto scoperto e con spregiudicatezza tale da non farsi scrupoli dal minacciare la vittima di turno con unanche per ottenere solo 10. La compagnia Carabinieri diha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal Gip del Tribunale di Napoli

L'attività investigativa, condotta dalla stazione Carabinieri di, ha permesso di mettere in luce un modus operandi collaudato, nel quale i responsabili avrebbero avvicinato le vittime in ...L'attività investigativa, condotta dalla stazione Carabinieri di, ha permesso di mettere in luce un modus operandi collaudato, nel quale i responsabili avrebbero avvicinato le vittime in ...

I responsabili avrebbero avvicinato le vittime in strade isolate, per poi minacciarle con l’utilizzo di un coltello a farsi consegnare quanto in loro possesso ...La compagnia Carabinieri di Pozzuoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su proposta della locale procura della Repubblica - ne ...