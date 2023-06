Ponte sullo Stretto | Valditara | “Avremo bisogno di maestranze qualificate anche dopo la costruzione | Agenda Sud è fondamentale” Floridia | “Sconcertante propaganda”

DalStretto al nuovo codice della strada, la parola d'ordine di Matteo Salvini è una sola: i signori del no e delle polemiche strumentali non ci fermeranno. Tira dritto il vice premier e lo ...Discutiamo diStretto ma intanto su questa tratta si continua a viaggiare con tempi medievali'. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo del PD in commissione ...... regione cruciale per le forze ucraine perché passaggio obbligato per far saltare in aria il... a sud di Zaporizhzhia, anche se il think tank statunitensestudio della guerra (Isw) riporta ...

L'area del ponte Tibaldi, frequentata soprattutto da sportivi e famiglie, diventa più green grazie alla piantumazione di 130 tigli. Oggi il sindaco di Benevento Clemente Mastella si è recato sul posto ...Dopo le nuova asfaltature in via Nazionale a Ponte a Moriano, stanno procedendo secondo programma stagionale i lavori di rifacimento del manto stradale delle viabilità comunali. Nei giorni scorsi è st ...