Pomezia 21enne arrestato dai Carabinieri perché colto sul fatto a spacciare marijuana e hashish Denunciato l’avventore 20enne

I Carabinieri della Compagnia di hanno arrestato un italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di domenica, infatti, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, in via Berlinguer hanno fermato il ragazzo. Il giovane, un, era in

Pomezia, Carabinieri arrestano 21enne per detenzione e spaccio di droga CastelliNotizie.it

Il negozio era usato come base per lo spaccio. I Carabinieri di Pomezia hanno arrestato un 21enne dopo la perquisizione.I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 21enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di domenica, infatti, ...