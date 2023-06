Polizia incontra gli studenti del San Tommaso-Francesco Tedesco

Basta uova contro laNon lancia più uova contro i politici, non oltraggia i pubblici ufficiali, noncapi ultrà dalla fedina penale non immacolata e non si scapicolla contro gli ...... già direttore della Scuola allievi, che ha lasciato il servizio attivo nella... attorno al 'Jardin de l'Europe' e al Paquier, è transennata dalla. L'assalto, con un ... Sorge nel punto in cui il Lago di Annecyil fiume Thiou. Caratteristico e incantevole è il suo ...

La Polizia di Stato incontra gli studenti: il cane Asso dà prova delle sue abilità PisaToday

Nella prima settimana dopo la proclamazione, il nuovo sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha dato il via a una serie strutturata di incontri che è cominciata dai colloqui con i dirigenti e che sta pros ...TERNI - Una situazione esplosiva che rischia di degenerare. Un quadro a tinte fosche, quello del carcere di Sabbione, che ha spinto i sindacati Sappe, Sinappe e Cisl Fns a chiedere un ...