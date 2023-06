Politiche migratorie | la ricetta | “A fornire solo manodopera sottocosto si rischia Competenze e lavoro agli irregolari”

(Di venerdì 9 giugno 2023) “Anche se il viaggio è incredibilmente pericoloso, la loro aspettativa di vita si allunga nel momento stesso in cui salgono a bordo di quelle imbarcazioni, perché in Europa è talmente più alta di quella del luogo da cui provengono che, benché ci sia il 2% di possibilità di morire nelle ore successive, ci si aspetta ugualmente di vivere più a lungo salendo su una barca”. Parole politicamente ingombranti, almeno in Italia, quelle di Alan Manning, professore di Economia alla London School of Economics specializzato nel mercato del, che nel 2018 è stato presidente del Migration Advisory Commitee, il comitato consultivo indipendente sulla migrazione del governo inglese. Il professore sostiene che “l’immigrazione meno qualificata tende a svolgere lavori a basso salario e a bassa produttività, quindi va a frenare il livello di produttività” e da tempo mette in guarda ...

Sport, Integrazione e Lavoro' è il titolo del convegno che si svolgerà venerdì 16 giugno, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Trapani. L'evento, organizzato dal Panathlon ...

