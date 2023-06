Poesia haiku | appuntamento sabato 1 all' Accademia dei Dogliosi

(Di venerdì 9 giugno 2023)1° giugno alle 17.30 l'deidi Avellino presenta due libri dell'artista Letizia Caiazzo , in cui si esprimono, attraverso la tecnica poetica degli "", le proprie ...

SABATO 1° giugno alle 17.30 l'Accademia dei Dogliosi di Avellino presenta due libri dell'artista Letizia Caiazzo , in cui si esprimono, attraverso la tecnica poetica degli "", le proprie sensazioni. Intervengono il Dott. Fiorentino Vecchiarelli, Presidente dell'Accademia dei Dogliosi e la Dott.ssa Ilenia D'Oria, Presidente dell'Archeoclub Avellino. Modera il ...Queste poesie nascono dall'unione dell'arte del kintsugi con l'e con laoccidentale. Il laboratorio, per ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni , è gratuito ma è necessario prenotarsi . ......fonti poetiche che metterà poi in pratica nelle sue numerose versificazioni e nei suoi finali. Leggera e musicale la sua, ma anche ferma, lapidaria, a cascata, priva di orpelli ed inutili ...

